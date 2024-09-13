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Карвахаль: Никогда не играл бы ни за один другой клуб в Европе из уважения к Реалу
Преданный кантерано
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль опроверг возможность своего ухода в другой европейский клуб.
"Я бы никогда не играл ни за один другой клуб в Европе из уважения к "Реалу".
Если все стороны согласятся - я хочу продлить свой контракт с "Реалом". Это то, чего я всегда хотел и чего хочу сейчас», — сказал Дани в интервью Marca.
32-летний Карвахаль - воспитанник "Реала". С 2013 года испанец провёл 421 матч в футболке основной команды "сливочных".
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