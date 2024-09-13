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Карвахаль: Никогда не играл бы ни за один другой клуб в Европе из уважения к Реалу

Испания

Преданный кантерано

Карвахаль: Никогда не играл бы ни за один другой клуб в Европе из уважения к Реалу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль опроверг возможность своего ухода в другой европейский клуб.

"Я бы никогда не играл ни за один другой клуб в Европе из уважения к "Реалу".

Если все стороны согласятся - я хочу продлить свой контракт с "Реалом". Это то, чего я всегда хотел и чего хочу сейчас», — сказал Дани в интервью Marca.

32-летний Карвахаль - воспитанник "Реала". С 2013 года испанец провёл 421 матч в футболке основной команды "сливочных".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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