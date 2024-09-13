Карвахаль: Никогда не играл бы ни за один другой клуб в Европе из уважения к Реалу

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль опроверг возможность своего ухода в другой европейский клуб.

"Я бы никогда не играл ни за один другой клуб в Европе из уважения к "Реалу".

Если все стороны согласятся - я хочу продлить свой контракт с "Реалом". Это то, чего я всегда хотел и чего хочу сейчас», — сказал Дани в интервью Marca.