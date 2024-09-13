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Диего Льоренте о своем возвращении в Ла Лигу: Бетис дал мне понять, что буду иметь свои минуты на поле, а это самое важное для меня
Футболист уже получает свое время в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Диего Льоренте после нескольких лет выступлений в Англии и Италии, вернулся в Испанию. Этим летом 31-летнего игрока "Бетис" приобрел у "Лидса" за более 3 млн евро. В интервью Marca футболист объяснил свое решение перейти именно в андалузский клуб.
"Меня убедила настойчивость руководства команды. Во время первого же звонка мне дали понять, что я буду важным и что у меня будут минуты. В конце концов, в моем случае это самое важное. Кроме того, быть в "Бетисе" означает быть в одном из крупнейших клубов Испании. Это очень хороший вызов для продолжения моей карьеры", - заявил Диего Льоренте.
Добавим, что в новом сезоне Диего Льоренте в "Бетисе" пять раз появлялся на поле со стартовых минут.
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