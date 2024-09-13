  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Диего Льоренте о своем возвращении в Ла Лигу: Бетис дал мне понять, что буду иметь свои минуты на поле, а это самое важное для меня
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диего Льоренте о своем возвращении в Ла Лигу: Бетис дал мне понять, что буду иметь свои минуты на поле, а это самое важное для меня

Испания

Футболист уже получает свое время в этом сезоне

Диего Льоренте о своем возвращении в Ла Лигу: Бетис дал мне понять, что буду иметь свои минуты на поле, а это самое важное для меня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Диего Льоренте после нескольких лет выступлений в Англии и Италии, вернулся в Испанию. Этим летом 31-летнего игрока "Бетис" приобрел у "Лидса" за более 3 млн евро. В интервью Marca футболист объяснил свое решение перейти именно в андалузский клуб.

"Меня убедила настойчивость руководства команды. Во время первого же звонка мне дали понять, что я буду важным и что у меня будут минуты. В конце концов, в моем случае это самое важное. Кроме того, быть в "Бетисе" означает быть в одном из крупнейших клубов Испании. Это очень хороший вызов для продолжения моей карьеры", - заявил Диего Льоренте.

Добавим, что в новом сезоне Диего Льоренте в "Бетисе" пять раз появлялся на поле со стартовых минут.

По теме
yellow-arrow
Тяжёлые потери. Реалу не помогут в матче против Сосьедада два ключевых полузащитника
yellow-arrow
Найеф Агерд о переезде в Реал Сосьедад: Если я здесь, то это потому, что клуб меня знает, и тренер тоже
yellow-arrow
Ямаль: Достичь уровня Месси невозможно
Бетис (Севилья) Диего Льоренте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости