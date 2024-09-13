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Ямаль: Достичь уровня Месси невозможно
Ламин и не надеется
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" и сборной Испании поделился своим мнением о сравнениях с бывшим форвардом "блауграны" Лионелем Месси.
"Сравнение с величайшим игроком в истории футбола лестно, но я хочу создать свою собственную индивидуальность.
Достичь уровня Месси? Это невозможно", - приводит слова Ламина Mundo Deportivo.
На счету 17-летнего Ямаля 8 голов и 13 результативных передач в 55 матчах за основную команду "Барсы".
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.09.2024 в 12:08
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