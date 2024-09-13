Ямаль: Достичь уровня Месси невозможно

Всё верно. И на эту тему есть история. А правдивая она или нет, не важно. Мимо спортивной площадки, где дети играют в футбол, часто проходил один мужчина. Он останавливался, смотрел, как играют мальчишки. И один раз, во время перерыва, он подошел к мальчикам и спросил: "Кто ваш кумир? Хотите ли вы достичь уровня Роналду или Месси? И многие мальчишки наперебой начали кричать "Роналду..., Роналду"... Улыбнувшись, мужчина ответил им: "Правильно! Потому что уровня Месси достичь невозможно!" (P.S. Я так понимаю, что дрессированные фанаты маргаринового логова воспримут этот комментарий, как команду "ФАС!"... Я не против!).