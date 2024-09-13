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Ямаль: Достичь уровня Месси невозможно

Испания

Ламин и не надеется

Ямаль: Достичь уровня Месси невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" и сборной Испании поделился своим мнением о сравнениях с бывшим форвардом "блауграны" Лионелем Месси.

"Сравнение с величайшим игроком в истории футбола лестно, но я хочу создать свою собственную индивидуальность.

Достичь уровня Месси? Это невозможно", - приводит слова Ламина Mundo Deportivo.

На счету 17-летнего Ямаля 8 голов и 13 результативных передач в 55 матчах за основную команду "Барсы".

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Лионель Месси Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.09.2024 в 12:08
Всё верно. И на эту тему есть история. А правдивая она или нет, не важно. Мимо спортивной площадки, где дети играют в футбол, часто проходил один мужчина. Он останавливался, смотрел, как играют мальчишки. И один раз, во время перерыва, он подошел к мальчикам и спросил: "Кто ваш кумир? Хотите ли вы достичь уровня Роналду или Месси? И многие мальчишки наперебой начали кричать "Роналду..., Роналду"... Улыбнувшись, мужчина ответил им: "Правильно! Потому что уровня Месси достичь невозможно!" (P.S. Я так понимаю, что дрессированные фанаты маргаринового логова воспримут этот комментарий, как команду "ФАС!"... Я не против! ).
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.09.2024 в 12:08
Всё верно. И на эту тему есть история. А правдивая она или нет, не важно. Мимо спортивной площадки, где дети играют в футбол, часто проходил один мужчина. Он останавливался, смотрел, как играют мальчишки. И один раз, во время перерыва, он подошел к мальчикам и спросил: "Кто ваш кумир? Хотите ли вы достичь уровня Роналду или Месси? И многие мальчишки наперебой начали кричать "Роналду..., Роналду"... Улыбнувшись, мужчина ответил им: "Правильно! Потому что уровня Месси достичь невозможно!" (P.S. Я так понимаю, что дрессированные фанаты маргаринового логова воспримут этот комментарий, как команду "ФАС!"... Я не против! ).
Ответить
1
0

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