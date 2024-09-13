Найеф Агерд о переезде в Реал Сосьедад: Если я здесь, то это потому, что клуб меня знает, и тренер тоже

"Бело-синие" в конце трансферного окна арендовали на сезон у "Вест Хэма" Найефа Агерда. Во время официальной презентации марокканский защитник отметил, что его футбольные качества хорошо подходят "Реал Сосьедаду".

"Хочу поблагодарить всех в клубе. Последние часы рынка были очень напряженными, но я очень рад быть здесь, в этом великом клубе с большой историей. Когда я говорил с Роберто [Олабе - спортивный директор] и тренером, я знал, что должен приехать сюда. Это очень здоровый клуб, который помогает игрокам много совершенствоваться, и это то, что я ищу, потому что я хочу расти, как и клуб, который хочет быть как можно выше. Если я здесь, то это потому, что клуб меня знает, и тренер тоже. Мне нравится стиль игры "Реал Сосьедада", потому что они хотят владеть мячом, они хотят прессинговать высоко, это те характеристики, которые мне очень нравятся. Есть много талантов, но что мне нравится, так это коллектив, тренер придает этому большое значение, не вести себя как звезды, делать это со скромностью", - цитирует марокканца Marca.

Добавим, что Найеф Агерд может дебютировать за "бело-синих" уже в субботу, 14 сентября, в домашнем матче против мадридского "Реала".