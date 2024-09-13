Тяжёлые потери. Реалу не помогут в матче против Сосьедада два ключевых полузащитника

Полузащитники мадридского "Реала" Джуд Беллингем и Орельян Чуамени не примут участия в завтрашнем поединке против "Реал Сосьедада".

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, оба игрока не присутствовали на финальной тренировке "сливочных" перед следующей игрой.

Напомним, что Беллингем не играл из-за травмы ноги с прошлого месяца.

Чуамени, в свою очередь, получил повреждение во время международного перерыва, и был вынужден заранее покинуть расположение сборной Франции.

Также в лазарете "Реала" всё ещё находятся Дани Себальос, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.

В то же время, в матче против "Сосьедада" "королевский" клуб уже сможет рассчитывать на Эдера Милитао и Ферлана Менди.