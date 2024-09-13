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Тяжёлые потери. Реалу не помогут в матче против Сосьедада два ключевых полузащитника

Испания

Но есть и вышедшие с лазарета

Тяжёлые потери. Реалу не помогут в матче против Сосьедада два ключевых полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитники мадридского "Реала" Джуд Беллингем и Орельян Чуамени не примут участия в завтрашнем поединке против "Реал Сосьедада".

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, оба игрока не присутствовали на финальной тренировке "сливочных" перед следующей игрой.

Напомним, что Беллингем не играл из-за травмы ноги с прошлого месяца.

Чуамени, в свою очередь, получил повреждение во время международного перерыва, и был вынужден заранее покинуть расположение сборной Франции.

Также в лазарете "Реала" всё ещё находятся Дани Себальос, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.

В то же время, в матче против "Сосьедада" "королевский" клуб уже сможет рассчитывать на Эдера Милитао и Ферлана Менди.

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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
13.09.2024 в 12:50
Джуд, Тчуамени, Алаба и Камавинга это существенные потери для Реала. Сосьедад, не тормози и воспользуйся.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
13.09.2024 в 12:50
Джуд, Тчуамени, Алаба и Камавинга это существенные потери для Реала. Сосьедад, не тормози и воспользуйся.
Ответить
0
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