Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тяжёлые потери. Реалу не помогут в матче против Сосьедада два ключевых полузащитника
Но есть и вышедшие с лазарета
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитники мадридского "Реала" Джуд Беллингем и Орельян Чуамени не примут участия в завтрашнем поединке против "Реал Сосьедада".
По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, оба игрока не присутствовали на финальной тренировке "сливочных" перед следующей игрой.
Напомним, что Беллингем не играл из-за травмы ноги с прошлого месяца.
Чуамени, в свою очередь, получил повреждение во время международного перерыва, и был вынужден заранее покинуть расположение сборной Франции.
Также в лазарете "Реала" всё ещё находятся Дани Себальос, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.
В то же время, в матче против "Сосьедада" "королевский" клуб уже сможет рассчитывать на Эдера Милитао и Ферлана Менди.
❌️ Bellingham— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 13, 2024
❌️ Tchouameni
❌️ Camavinga
❌️ Ceballos
❌️ Alaba
✅️ Militão
✅️ Mendy pic.twitter.com/Uzw53Gr3mw
Популярное сейчас
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Дебют Герреро откладывается, Довбик уже тренируется, а Челси может подписать еще одного украинца. Главные новости за 12 сентября
- "А мне люди говорили, что ваша дочь прост**утка": Как Поворознюк разговаривал с бывшим пресс-атташе сборной
- Реал на неделе объявит о новом контракте с Луниным, - Marca
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Комментарии 1