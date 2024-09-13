Неманья Гудель насчет ужасного старта Севильи: Я думаю, что есть несколько случаев, когда можно говорить о невезении

"Севилья" ужасно начала для себя новый сезон Ла Лиги: андалузский клуб после четырех туров имеет лишь два очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Защитник Неманья Гудель является одним из опытных игроков команды, который уже проводит шестой сезон на "Рамон Санчес Писхуане". Серб уверен, что после международной паузы его команда сможет одержать свою первую победу.

"Мы не довольны тем, что не выиграли, но мы уверены в себе и знаем, что работа, которую мы делаем, идет в правильном направлении. Мы заслуживали гораздо больше, чем получили. Мы знаем, что если будем продолжать в том же духе, отдавать все, играть хорошо и верить в свою работу, то очки обязательно придут. [О неудачном начале сезона] Я думаю, что есть несколько случаев, когда можно говорить о невезении или чуть большей концентрации в некоторых моментах. Это детали, но мы очень сильно растем. Мы очень молодая команда с новыми игроками, которые показывают очень хорошие результаты: немного откорректировав детали, эта команда будет делать большие дела. Это правда, что сейчас другой уровень, больше давления и трудностей, но ребята делают впечатляющую работу, и в клубе есть отличные молодые игроки", - заявил Неманья Гудель.

Добавим, что следующий поединок "Севилья" сыграет 14 сентября на своем поле против "Хетафе".