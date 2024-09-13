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Орри Оскарссон: Я хочу забивать голы с первого дня и оставить свой след в Реал Сосьедаде и Ла Лиге
Испанский чемпионат считает идеальным местом для продолжения карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце трансферного окна "Реал Сосьедад" усилил линию нападения, приобретя у "Копенгагена" Орри Оскарссона за 20 млн евро. Во время официальной презентации 20-летний исландец отметил, что он очень доволен своим переездом в испанский чемпионат и нацелен приносить пользу новой команде своими забитыми мячами.
"Я счастлив быть здесь. Это отличная возможность для моей карьеры. Правда в том, что когда появилась такая возможность, не было никаких дискуссий о том, что я должен приехать сюда. Надеюсь, это будут успешные несколько лет. Я видел, как молодые игроки приезжают сюда, развиваются и меняют ситуацию с первого дня. Да, конечно, я хочу забивать голы с первого дня, ведь работа нападающего всегда заключается в том, чтобы забивать голы, поэтому я буду стараться изо всех сил. Я хорошо тренируюсь, знакомлюсь с ребятами, адаптация проходит не так тяжело, как могло бы быть, я счастлив. Мне идеально подошла эта команда и эта лига, они очень хорошо сочетаются с моей игрой. Я бы не пришел сюда, если бы не был готов, так что да, я готов, я здесь, чтобы оставить свой след. Это большой шаг вперед - перейти из датской лиги в испанскую, но я готов к этому. Я собираюсь выложиться на полную, как я это делаю на тренировках. Думаю, что одной из моих сильных сторон является то, как я взаимодействую с партнерами по команде и как действую на завершающей стадии, поэтому это две важные вещи для "Реал Сосьедада". Если я буду взаимодействовать с партнерами по команде и буду точным, то смогу стать хорошим игроком для "Реал Сосьедада"", - цитирует исландца Marca.
Добавим, что Орри Оскарссон уже успел дебютировать за испанцев, появившись на поле со скамейки запасных в поединке против "Хетафе" (0:0). Всего в этом сезоне он успел сыграть за "Копенгаген" 12 матчей, где отметился 7 голами и результативной передачей.
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