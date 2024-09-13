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Реал может зимой подписать ещё одного центрбека. Это произойдёт при одном условии
Всё зависит от Алабы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" рассмотрит возможность выхода на трансферный рынок зимой.
Как сообщает Diario AS, такой вариант развития событий возможен в том случае, если до этого времени не вернётся в свою прежнюю форму Давид Алаба.
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Поскольку австрийскому защитнику предписывалась важная роль в этом сезоне, а Хесус Вальехо не входит в планы "сливочных" - полагаться исключительно на Эдера Милитао, Антонио Рюдигера и потенциального сменщика Орельена Чуамени видится в клубе рискованной стратегией.
Ориентировочно Алаба вернётся в строй в течение ноября, однако гарантий этому нет. На данный момент основное внимание уделяется ежедневной работе и полному восстановлению.
Последний раз Давид появлялся на поле 17 декабря 2023 года в матче с "Вильярреалом".
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