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Четыре клуба Ла Лиги превысили установленные лимиты заработной платы

Испания

В Сегунде финансовые проблемы возникли у пяти клубов

Четыре клуба Ла Лиги превысили установленные лимиты заработной платы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг Ла Лига обнародовала новые лимиты зарплат для клубов Примеры и Сегунды.

Больше всего удивили результаты для "Севильи" и "Эспаньол", чьи лимиты заработной платы уменьшились до критически низких показателей в 2,5 млн евро и 9 млн евро соответственно. Эти две команды, вместе с "Барселоной" и "Хетафе", превысили установленные пределы.

Но ситуация с "Барселоной" остается неопределенной. Каталонский клуб должен подать свои финансовые отчеты до конца сентября, чтобы определить точную степень превышения.

В Сегунде финансовые проблемы возникли у "Альмерии", "Леванте", "Гранады", "Реал Овьедо" и "Уэски".

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