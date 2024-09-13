Четыре клуба Ла Лиги превысили установленные лимиты заработной платы

В четверг Ла Лига обнародовала новые лимиты зарплат для клубов Примеры и Сегунды.

Больше всего удивили результаты для "Севильи" и "Эспаньол", чьи лимиты заработной платы уменьшились до критически низких показателей в 2,5 млн евро и 9 млн евро соответственно. Эти две команды, вместе с "Барселоной" и "Хетафе", превысили установленные пределы.

Но ситуация с "Барселоной" остается неопределенной. Каталонский клуб должен подать свои финансовые отчеты до конца сентября, чтобы определить точную степень превышения.

В Сегунде финансовые проблемы возникли у "Альмерии", "Леванте", "Гранады", "Реал Овьедо" и "Уэски".