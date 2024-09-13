Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре клуба Ла Лиги превысили установленные лимиты заработной платы
В Сегунде финансовые проблемы возникли у пяти клубов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
В четверг Ла Лига обнародовала новые лимиты зарплат для клубов Примеры и Сегунды.
Больше всего удивили результаты для "Севильи" и "Эспаньол", чьи лимиты заработной платы уменьшились до критически низких показателей в 2,5 млн евро и 9 млн евро соответственно. Эти две команды, вместе с "Барселоной" и "Хетафе", превысили установленные пределы.
Но ситуация с "Барселоной" остается неопределенной. Каталонский клуб должен подать свои финансовые отчеты до конца сентября, чтобы определить точную степень превышения.
В Сегунде финансовые проблемы возникли у "Альмерии", "Леванте", "Гранады", "Реал Овьедо" и "Уэски".
Популярное сейчас
- Официально. Лунин продлил контракт с Реалом
- Динамо раскрыло детали перехода Диалло в израильский клуб
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом