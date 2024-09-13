  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известно, кто стал лучшим игроком августа в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто стал лучшим игроком августа в Ла Лиге

Испания

Рафинья - стал лучшим футболистом августа

Известно, кто стал лучшим игроком августа в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья стал лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.

За четыре стартовых матча 27-летний футболист отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Добавим, что награда лучшему тренеру Ла Лиги за август досталась наставнику "Барселоны" Хансу Флику.

Читайте такжеЯмаль: Достичь уровня Месси невозможно
По теме
yellow-arrow
Четыре клуба Ла Лиги превысили установленные лимиты заработной платы
yellow-arrow
Анастасия Лунина: Спасибо Реалу, что мы чувствуем себя как дома
yellow-arrow
Hala Madrid. Лунин после подписания нового контракта обратился к болельщикам Реала. ВИДЕО
Рафинья Барселона Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ла Лига
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
13.09.2024 в 19:32
Ну пожалуй.. да.
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
13.09.2024 в 19:32
Ну пожалуй.. да.
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.09.2024 в 20:03
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости