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Известно, кто стал лучшим игроком августа в Ла Лиге
Рафинья - стал лучшим футболистом августа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья стал лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.
За четыре стартовых матча 27-летний футболист отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
???? What a month.— LALIGA English (@LaLigaEN) September 13, 2024
????❤️ @FCBarcelona's Raphinha wins #LALIGAEASPORTS ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? for August.
???? https://t.co/uQyCZkmt5S#LALIGAPOTM @EASPORTSFC | #PREMIOSLALIGA pic.twitter.com/ffhqOKrSBh
Добавим, что награда лучшему тренеру Ла Лиги за август досталась наставнику "Барселоны" Хансу Флику.
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