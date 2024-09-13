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Рафинья высказался о своем будущем в Барселоне
Сейчас я переживаю в своей лучшей форме (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский правый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о своем будущем в каталонском клубе.
"Сейчас я переживаю в своей лучшей форме. Я все еще могу совершенствоваться. Я думаю, что могу многим помочь команде.
В "Барсе" ты должен бороться за каждый титул".
Напомним, что у Рафиньи контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 21:15
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