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Рафинья высказался о своем будущем в Барселоне

Испания
Обновлено

Сейчас я переживаю в своей лучшей форме (с)

Рафинья высказался о своем будущем в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский правый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"Сейчас я переживаю в своей лучшей форме. Я все еще могу совершенствоваться. Я думаю, что могу многим помочь команде.

В "Барсе" ты должен бороться за каждый титул".

Напомним, что у Рафиньи контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Рафинья Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 21:15
Рафинья а ты вобще в курсе какие гадости о тебе говорили барсеLоховцы, какое терьмо на тебя лил тот же хота джорди, требовали чтобы тебя продали как можно быстрее. Ты классный игрок,но в этой клоаке тебя не ждёт ничего перспективного, как бы ты не старался.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 21:15
Рафинья а ты вобще в курсе какие гадости о тебе говорили барсеLоховцы, какое терьмо на тебя лил тот же хота джорди, требовали чтобы тебя продали как можно быстрее. Ты классный игрок,но в этой клоаке тебя не ждёт ничего перспективного, как бы ты не старался.
Ответить
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