Рафинья высказался о своем будущем в Барселоне

Бразильский правый вингер "Барселоны" Рафинья высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"Сейчас я переживаю в своей лучшей форме. Я все еще могу совершенствоваться. Я думаю, что могу многим помочь команде.

В "Барсе" ты должен бороться за каждый титул".