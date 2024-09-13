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Барселона хочет подписать новое спонсорское соглашение с Nike из-за финансовых проблем
Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Барселона" оказалась в трудном финансовом положении, которое заставляет клуб искать решение для решения этой проблемы.
К тому же контракты Дани Ольмо и Пау Виктора зарегистрированы только до конца декабря. Это означает, что "Барселона" должна найти значительные средства для того, чтобы удержать новичков в команде на постоянной основе.
Одним из возможных источников финансирования является новое спонсорское соглашение с Nike. Переговоры между клубом и американским брендом продолжаются, несмотря на имеющийся контракт, который заканчивается через четыре года. Бонусы за подписание нового соглашения могли бы значительно облегчить финансовое положение "Барселоны".
Однако, по некоторым данным, условия контракта могут предусматривать передачу части прав на брендинг клуба компании Nike.
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