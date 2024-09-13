  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет подписать новое спонсорское соглашение с Nike из-за финансовых проблем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет подписать новое спонсорское соглашение с Nike из-за финансовых проблем

Испания

Но не все так просто

Барселона хочет подписать новое спонсорское соглашение с Nike из-за финансовых проблем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

"Барселона" оказалась в трудном финансовом положении, которое заставляет клуб искать решение для решения этой проблемы.

К тому же контракты Дани Ольмо и Пау Виктора зарегистрированы только до конца декабря. Это означает, что "Барселона" должна найти значительные средства для того, чтобы удержать новичков в команде на постоянной основе.

Одним из возможных источников финансирования является новое спонсорское соглашение с Nike. Переговоры между клубом и американским брендом продолжаются, несмотря на имеющийся контракт, который заканчивается через четыре года. Бонусы за подписание нового соглашения могли бы значительно облегчить финансовое положение "Барселоны".

Однако, по некоторым данным, условия контракта могут предусматривать передачу части прав на брендинг клуба компании Nike.

Читайте такжеРафинья высказался о своем будущем в Барселоне
По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.09.2024
yellow-arrow
Рафинья высказался о своем будущем в Барселоне
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.09.2024 в 22:31
К Великому Носову обратитесь, каталонские нищеброды! Он вам уж точно поможет!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.09.2024 в 22:31
К Великому Носову обратитесь, каталонские нищеброды! Он вам уж точно поможет!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости