Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Реал" стартовал в новом чемпионате с двух побед дома и двух ничьих в гостях, и выезд на "Аноэту" для Мадрида выглядит вызовом.

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Баски стартовали еще слабее, добыв всего одну победу на поле "Эспаньола". Тем не менее, ряд травм у "Реала", где не сыграют Беллингем, Чуамени и Камавинга, плюс недавние матчи сборных, после которых грандам традиционно сложно собраться, добавляют им шансов.

Главная звезда "Сосьедада" - японец Таке Кубо, в которого ранее в Мадриде не поверили. В "Реале” же весь фокус на Килиане Мбаппе, который в прошлом туре наконец-то впервые забил в Ла Лиге.

Продолжит ли француз забивать, или же баски предподнесут сюрприз — увидим в субботу , 14 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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