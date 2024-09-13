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Анчелотти - о Вальверде: Он очень, очень важен для нас

Испания

Наставник Реала рассказал о центральном полузащитнике команды

Анчелотти - о Вальверде: Он очень, очень важен для нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о центральном полузащитнике Федерико Вальверде.

"Он очень, очень важен для нас. Я в восторге от него. У него есть все, что нужно хорошему игроку. Он зрелищный игрок".

Вальверде играет за основную команду "Реала" с 2018 года, где за это время забил 23 гола и отдал 24 ассиста в 263 матчах.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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