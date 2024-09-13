Анчелотти - о Вальверде: Он очень, очень важен для нас

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о центральном полузащитнике Федерико Вальверде.

"Он очень, очень важен для нас. Я в восторге от него. У него есть все, что нужно хорошему игроку. Он зрелищный игрок".

Вальверде играет за основную команду "Реала" с 2018 года, где за это время забил 23 гола и отдал 24 ассиста в 263 матчах.