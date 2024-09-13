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Анчелотти - о Вальверде: Он очень, очень важен для нас
Наставник Реала рассказал о центральном полузащитнике команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о центральном полузащитнике Федерико Вальверде.
"Он очень, очень важен для нас. Я в восторге от него. У него есть все, что нужно хорошему игроку. Он зрелищный игрок".
Вальверде играет за основную команду "Реала" с 2018 года, где за это время забил 23 гола и отдал 24 ассиста в 263 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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