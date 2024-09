Примера. Бетис — Леганес 2:0. Севильские Огурцы сильнее

Обе команды в Испании зовут "Огурцами", так что это было самое настоящее огуречное дерби.

Получилось ли оно? Не совсем. "Леганес" приехал играть строго на 0:0. 11:1 по ударам, 3:0 по ударам в створ, 10:1 по угловым показывают, что игра была в одни ворота.

Всего раз за 90 минут "Лега" мог забить, но Себастьян Алле отправил мяч в сетку из явного офсайда.

Остальное время атаковал "Бетис", за который Абде мог оформлять даже хет-трик, но не везло с реализацией. Также упускали шансы Ромен Перро, Ассане Диао, Форнальс.

Ясно, что постоянно так длиться не могло, так что уже на 74-й минуте Абде замкнул прострел Бельерина, а на 86-й Витор Роке удачно сыграл на добивании. Это первый гол арендованного у "Барсы" бразильца за "Бетис".

488 - Real Betis' Chilean coach Manuel Pellegrini has managed a total of 488 games in LaLiga, equalling Slovakia's Ferdinand Daučík as the foreign coach with the most games in the competition's history. Historic. pic.twitter.com/mP53lMkVir