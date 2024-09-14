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Жирона — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

Еще два года назад это был бы рядовой матч чемпионата, но после сенсационного сезона-2023/24 от “Жироны" его рассматривают как главный в туре и Каталонии.

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Шутка ли? "Жирона" выиграла у "Барсы" оба матча в минувшем чемпионате со счетом 4:2. Более того, она до последних туров вела с Блауграной борьбу за 2-е место в Ла Лиге.

В текущем сезоне "Барса", конечно, стартовала бесподобно, и победа 7:0 над "Вальядолидом" забудется нескоро. Тем не менее, у "Жироны" тоже есть чем гордиться, она сыграет на своем поле и вдобавок у нее все здоровы, а у соседей, как обычно, лазарет забит битком.

Удастся ли Цыганкову и компании преподнести в такой ситуации очередной сюрприз — узнаем в воскресенье, 15 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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