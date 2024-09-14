Жирона — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Еще два года назад это был бы рядовой матч чемпионата, но после сенсационного сезона-2023/24 от “Жироны" его рассматривают как главный в туре и Каталонии.

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Шутка ли? "Жирона" выиграла у "Барсы" оба матча в минувшем чемпионате со счетом 4:2. Более того, она до последних туров вела с Блауграной борьбу за 2-е место в Ла Лиге.

В текущем сезоне "Барса", конечно, стартовала бесподобно, и победа 7:0 над "Вальядолидом" забудется нескоро. Тем не менее, у "Жироны" тоже есть чем гордиться, она сыграет на своем поле и вдобавок у нее все здоровы, а у соседей, как обычно, лазарет забит битком.

Удастся ли Цыганкову и компании преподнести в такой ситуации очередной сюрприз — узнаем в воскресенье , 15 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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