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Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Мадриду нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
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"Реал" начал сезон с двух домашних побед и двух выездных ничьих, и хотя для 95% клубов Примеры это был бы прекрасный старт, мадридцы знают, что им надо прибавлять. Удастся ли на "Аноэте"? Скажем так — будет сложно. Против "Сливочных" не только болельщики, но и усталость после сборных, и травмы. Вне игры половина полузащиты Анчелотти — Беллингем, Чуамени, Камавинга и Себальос.

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Чемпионат Испании, пятый тур

14 сентября 2024. Сан-Себастьян, "Реале Арена"

"Реал" Сосьєдад 22:00 "Реал" Мадрид

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