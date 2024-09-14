Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Мадриду нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" начал сезон с двух домашних побед и двух выездных ничьих, и хотя для 95% клубов Примеры это был бы прекрасный старт, мадридцы знают, что им надо прибавлять. Удастся ли на "Аноэте"? Скажем так — будет сложно. Против "Сливочных" не только болельщики, но и усталость после сборных, и травмы. Вне игры половина полузащиты Анчелотти — Беллингем, Чуамени, Камавинга и Себальос.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Испании, пятый тур
14 сентября 2024. Сан-Себастьян, "Реале Арена"
"Реал" Сосьєдад 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Новый контракт Лунина, возвращение Довбика, потеря очков Александрией. Главные новости за 13 сентября
- Колос может отказаться от подписания легионера из-за медосмотра
- Первая потеря очков Александрии, первый балл для Шищенко в Оболони. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- В Испании сообщили сумму, за которую Реал будет готов продать Лунина
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом