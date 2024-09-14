Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" начал сезон с двух домашних побед и двух выездных ничьих, и хотя для 95% клубов Примеры это был бы прекрасный старт, мадридцы знают, что им надо прибавлять. Удастся ли на "Аноэте"? Скажем так — будет сложно. Против "Сливочных" не только болельщики, но и усталость после сборных, и травмы. Вне игры половина полузащиты Анчелотти — Беллингем, Чуамени, Камавинга и Себальос.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, пятый тур

14 сентября 2024. Сан-Себастьян, "Реале Арена"

"Реал" Сосьєдад 22:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Реал Сосьєдад - Реал Мадрид Смотреть трансляцию