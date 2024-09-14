Как живет Жирона с Цыганковым, но без украинского Пичичи

"Жирона" провела фантастический сезон 2023/2024. Третье место в Ла Лиге после "Реал Мадрида" и "Барселоны", путевка в Лигу чемпионов, трофей Пичичи, захватывающий футбол - и все это в большей степени благодаря украинскому дуэту Цыганкова с Довбиком.

Нет сомнений, что в нынешнем сезоне испанская "Жирона" будет также интересна украинскому болельщику после отъезда Артема Довбика, как и в компании 2023/2024. Во-первых, остался Виктор Цыганков, который продолжает выступать за "бело-красных", несмотря на многочисленные слухи об интересе к украинцу со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги. Во-вторых, украинцы полюбили "Жирону" во главе с Мичелом и теперь с нетерпением будут ждать каждый матч этой удивительной команды.

Летом "Жирона" повторила путь практически всех команд-сенсаций - прошла этап распродажи своих лидеров. И теперь перед командой сложная задача не упасть вниз и удержаться как минимум в пятерке лидеров. Не последняя роль в сложившейся ситуации отведена нашему футболисту Виктору Цыганкову.

Что же делает "Жирона" для того, чтобы удержаться на плаву в Ла Лиге и не провалить свой дебютный сезон в Лиге чемпионов?

Задача максимум по продаже лучших выполнена

Лето 2024 года прошло очень напряженно. "Жиронцы" прощались со своими лидерами сезона 2023/2024. Одна из тяжелых потерь - Алеиш Гарсия, центральный полузащитник, который и атаки разгонял, и мяч продвигал, и обострял игру из глубины.

К уходу Савиньо "Жирона" была готова еще весной. Но тем не менее, это все равно стало проблемой для Мичела. Не все могут так пролететь по левому флангу, обойти несколько соперников и отдать голевую?

Идеальный для Мичела правый защитник Ян Коуту отправился в аренду в "Боруссию". Бразильский защитник часто подключался к атакам команды, создавал опасные моменты перед штрафной соперника. Одним словом, играл достаточно важную роль в системе Мичела.

Ну и, конечно, Артем Довбик. "Жирона" осталась без нападающего, лучшего бомбардира Ла Лиги прошедшего сезона.

Кике Карсель, спортивный директор "Жироны" объяснил такую распродажу очень просто: "Наша задача подтверждать статус команды продаж. Летом мы достигли целей. В какой-то момент казалось, что Довбик останется в "Жироне" еще на один сезон. Но предложение "Ромы" в итоге нас вполне устроило. Теперь мы нацелены на покупки футболистов, которые вновь усилят наш состав".

Следует признать, что испанский клуб действительно выиграл. Благодаря трансферам на выход и недорогим на вход, зарплатная ведомость игроков увеличилась почти в два раза - с 51,97 миллионов евро на 94 миллиона евро. Соответственно, "Жирона" заняла восьмое место в Ла Лиге по сумме зарплат.

Новички не дотягивают до уровня тройки лидеров Ла Лиги

Большой плюс на фоне всех изменений в том, что "Жирона" не лишилась главного героя - Мичела. Именно он сделал команду такой, какая она есть. И, конечно, все новички лета 2024 приобретались под систему главного тренера.

Первый новичок, о котором бы хотелось поговорить, это Абель Руис - 24-летний испанский нападающий. Футболиста купили у "Браги" за девять миллионов евро еще до того, как Артем Довбик подписал контракт с "Ромой". Воспитанник Ла Масии много забивал и даже был рекордсменом по голам в молодежке U-17. Но в основу "Барсы" так и не прорвался. С 2019 года нападающий выступал за "Брагу". В Португалии центрфорвард больше восьми голов за сезон не забивал. Есть шанс, что Мичел выжмет из испанца много голов. Пока статистика говорит в пользу форварда: в четырех матчах два гола на счету Руиса.

Одного Абеля "Жироне" явно мало для Ла Лиги и Лиги чемпионов. Поэтому клуб приобрел северомакедонского нападающего Бояна Миовски. 25-летний футболист забивает вполне стабильно. В предыдущих двух сезонах на его счету по 16 голов за шотландский "Абердин".

Ладислав Крейчи за восемь миллионов евро прибыл в "Жирону" из "Спарты". Замена Эрику Гарсии? Да и не только. Крейчи универсальный футболист. Начинал Ладислав играть опорником, но со временем его отправили в оборону. Скоростной техничный Крейчи, по идее, должен хорошо вписаться в систему Мичела.

Приехал в "Жирону" реабилитировать карьеру и нидерландский полузащитник Донни ван де Бек. Возможно у Мичела получится возродить лучшую версию футболиста времен "Аякса" 2020 года.

Заменить Савио, уехавшего в "Манчестер Сити", приехал Брайан Хиль из "Тоттенхэма" (аренда). Правда за английскую команду Брайан уже давно не выступал. С 2021 года ездит по арендам - "Валенсия", "Севилья". Ни в одной команде испанец не смог зацепиться в основе. Очередная аренда в "Жирону" - шанс для молодого футболиста. 23 летний вингер уже успел забить один гол за "Жирону". Возможно, испанец действительно может стать примерной копией Савиньо с помощью Мичела.

Вернулся на "Монтиливи" Ориоль Ромеу, 32-летний опорный полузащитник. Летом 2023 года Ориоль отправился в "Барселону", а его заменил в "Жироне" Алеиш Гарсия. Ромеу не впечатлил Хави и практически весь сезон просидел на скамейке запасных. Гарсия же разорвал Ла Лигу и отправился н повышение в "Байер". Заменит ли Гарсию Ориоль? Может быть.

Приехал в "Жирону" молодой Алехандро Франсес, футболист сборной Испании U-21. Талантливый защитник несколько лет был на радарах "Барселоны". Но каталонскому клубу постоянно что-то мешало приобрести игрока у "Сарагосы". "Жирона" оказалась гораздо продуктивнее в этом плане. Покупка Алехандро - вложение денег на будущее. Тем не менее, Алехандро однозначно может помочь "Жироне" в непростом режиме матчей. Футболист может выйти как в центре защиты, так и на флангах.

Судя по трансферам, "Жирона" потеряла в качестве исполнителей. Первые два тура Ла Лиги подтверждают это. Ничья с "Бетисом" (1:1) и разгром от "Атлетико Мадрид" (3:0).

Цыганков - надежда "Жироны"

Ну и конечно, нельзя не сказать о Цыганкове. Виктор так и не дождался трансфера в АПЛ, о которой давно мечтает. "Жирона" предполагала продать украинца подороже после Евро-2024. Однако, провальные матчи сборной Украины заморозили процесс переговоров. Для футболиста в 27 лет это минус. Для "Жироны", конечно, плюс. Учитывая, что основных игроков прошлого сенсационного сезона Мичел потерял, в Цыганкове он видит лидера команды. Несмотря на сложное лето, Цыганков пока оправдывает надежды тренера. На его счету уже один гол и один ассист в Ла Лиге. Но пока не понятно, хватит ли здоровья украинцу играть на таком высоком уровне в двух больших турнирах одновременно.

Туманное завтра

У обновленной "Жироны" впереди сложный сезон. Ла Лига и Лига чемпионов требуют больших ресурсов. У Мичела в нынешнем сезоне не такой глубокий состав, чтобы искать счастье одновременно в обоих турнирах. Соответственно, все внимание будет направлено на Ла Лигу. В противном случае, как показывает практика, "бег за двумя зайцами" может привести к провалу везде.

Делать прогнозы на результат сезона пока еще рано. После четырех туров Ла Лиги "Жирона" занимает восьмое место. Вошла в сезон команда неубедительно. Ничья с "Бетисом" и провальный матч с "Атлетико Мадрид" не на шутку взволновали болельщиков. Адаптация новичков, болезнь Цыганкова сыграли свою роль. Однако к третьему матчу начал появляться рисунок более результативного футбола. Да и выздоровевший Цыганков прибавил уверенность в будущем. В Лиге чемпионов соперники "Жироны" не самые приятные - ПСЖ, ПСВ, "Фейеноорд", "Ливерпуль", "Милан", "Арсенал", "Слован" и "Штурм". Если последние две команды "Жирона" может пройти, то первые шесть под большим вопросом.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine