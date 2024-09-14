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Может перебраться в Испанию. Атлетико нацелился на Пауло Дибала

Испания

У аргентинца выпала честь поиграть в чемпионате Испании

Может перебраться в Испанию. Атлетико нацелился на Пауло Дибала

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико Мадрид" нацелился на атакующего полузащитника "Ромы" Пауло Дибалу. Об этом сообщает TodoFichajes.

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По имеющейся информации, мадридский "Атлетико" хочет подписать 30-летнего аргентинца как свободного агента, то есть следующим летом, когда у него закончится контракт. Отмечается, что Дибала не прочь сменить лигу.

Напомним, за этот сезон Дибала отыграл три игры за "Рому", однако без результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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Источник:
TodoFichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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