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Может перебраться в Испанию. Атлетико нацелился на Пауло Дибала
У аргентинца выпала честь поиграть в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" нацелился на атакующего полузащитника "Ромы" Пауло Дибалу. Об этом сообщает TodoFichajes.
По имеющейся информации, мадридский "Атлетико" хочет подписать 30-летнего аргентинца как свободного агента, то есть следующим летом, когда у него закончится контракт. Отмечается, что Дибала не прочь сменить лигу.
Напомним, за этот сезон Дибала отыграл три игры за "Рому", однако без результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
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