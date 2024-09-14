Может перебраться в Испанию. Атлетико нацелился на Пауло Дибала

"Атлетико Мадрид" нацелился на атакующего полузащитника "Ромы" Пауло Дибалу. Об этом сообщает TodoFichajes.

По имеющейся информации, мадридский "Атлетико" хочет подписать 30-летнего аргентинца как свободного агента, то есть следующим летом, когда у него закончится контракт. Отмечается, что Дибала не прочь сменить лигу.

Напомним, за этот сезон Дибала отыграл три игры за "Рому", однако без результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.