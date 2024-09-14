Йерди Схаутен в поле зрения Барселоны

Опорник "ПСВ" и сборной Нидерландов Йерди Схаутен заинтересовал "Барселону", сообщает Marca.

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По информации источника, "Барселона" хочет усилить опорную зону и считает, что приобретение 27-летнего Йерди Схаутена улучшит ситуацию в этой зоне. Отмечается, что "Барса" также заинтересована в Амаду Онани и Йозуа Киммиху.

Напомним, в этом сезоне Схаутен принял участие в 4 играх, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.