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Йерди Схаутен в поле зрения Барселоны

Испания

Опорник ПСВ и сборной Нидерландов привлек внимание Барсы

Йерди Схаутен в поле зрения Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорник "ПСВ" и сборной Нидерландов Йерди Схаутен заинтересовал "Барселону", сообщает Marca.

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По информации источника, "Барселона" хочет усилить опорную зону и считает, что приобретение 27-летнего Йерди Схаутена улучшит ситуацию в этой зоне. Отмечается, что "Барса" также заинтересована в Амаду Онани и Йозуа Киммиху.

Напомним, в этом сезоне Схаутен принял участие в 4 играх, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
14.09.2024 в 16:07
Рыжий в команде говорят на удачу.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
14.09.2024 в 16:07
Рыжий в команде говорят на удачу.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 16:21
...х@й тобі в сраку пархатий... це як бомж біля вітрини м'ясного магазину... слина біжить -- а грошей нема....
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