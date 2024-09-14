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Деку: Барселона очень довольна де Йонгом и очень любит его
С будущим хавбек еще успеет определиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор “Барселоны” Деку прокомментировал текущую ситуацию с контрактом полузащитника команды Фрэнки де Йонга.
“Я не понимаю всего, что говорят о Фрэнки де Йонге. У него контракт с Барселоной, и мы очень довольны им.
Игрок определится с контрактом в нужное время, нет проблем. Мы его очень любим”, – сказал де Йонг.
Текущий контракт нидерландца с "Барсой" истекает в июне 2026 года. Он выступает в клубе с 2019 года – тогда испанцы заплатили "Аяксу" за полузащитника 86 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он еще не играл за команду. Он до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил в апреле.
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