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Деку: Барселона очень довольна де Йонгом и очень любит его

Испания

С будущим хавбек еще успеет определиться

Деку: Барселона очень довольна де Йонгом и очень любит его

Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор “Барселоны” Деку прокомментировал текущую ситуацию с контрактом полузащитника команды Фрэнки де Йонга.

“Я не понимаю всего, что говорят о Фрэнки де Йонге. У него контракт с Барселоной, и мы очень довольны им.

Игрок определится с контрактом в нужное время, нет проблем. Мы его очень любим”, – сказал де Йонг.

Текущий контракт нидерландца с "Барсой" истекает в июне 2026 года. Он выступает в клубе с 2019 года – тогда испанцы заплатили "Аяксу" за полузащитника 86 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он еще не играл за команду. Он до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил в апреле.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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