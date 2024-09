Примера. 38-летний Навас забил в чужие, 39-летний Альбиоль — в свои, а капитан Эспаньола оформил хет-трик

38-летний Хесус Навас принес победу "Севилье" и заслужил овации "Писхуана".

На 23-й минуте ветеран четко замкнул кросс от Адриа Педросы, и Сория спасти не смог.

Более того, на старте второй половины Навас мог даже дубль оформлять — он из последних сил рванул за лонгболом от вратаря, обогнал защитника (!) и пробил, но на сей раз Сория среагировал.

В остальном "Севилья" была острее на поле минут 70-75. Иса Ромеро 3-4 раза очень опасно пробивал, но то мимо, то вратарь спасал.

У "Хетафе" вспомнить можно только пижонский удар Уче в штангу на старте, и еще гол Йылдырыма из очевидного офсайда.

В концовке Хуанлу немного подставил "Севилью" своей симуляцией и удалением за вторую желтую, но по итогу "Нервион" выстоял и теперь у него 5 очков. У "Хетафе" - 3.

5-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - Хетафе" - 1:0

Гол: Навас, 23

"Севилья": Нюланд — Кармона, Ньянзу, Маркао (Салас, 80), Педроса — Пеке (Агуме, 76), Гудель, Соу (Барко, 90+4) — Навас (Хуанлу, 68), Ромеро (Монтьель, 90+4), Эджуке (Лукебакьо, 68)

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Беррокаль (Патрик, 90+5), Рико (Риско, 84) — Карлес Перес (Ривера, 71), Милья, Арамбарри (Аленья, 71), Сола (Питер Федерико, 72) — Уче (Сантьяго, 84), Йылдырым

Предупреждения: Ромеро, 56, Хуанлу, 83 — Йылдырым, 46, Даконам, 63, Сантьяго, 90, Сола, 90+7

Удаление: Хуанлу, 87

За это поражение "Мальорка" должна "благодарить" Тони Лато, в которого внезапно вселился каратист.

Так-то матч был равным, местами "Киноварь" выглядела даже лучше.

"Вильярреал" открыл счет благодаря подаче Баэны на кабовердийского гиганта Логана Кошту, но затем острее были именно хозяева. Конде с трудом отбивал удары Доменека, Саму Кошты; Мурики забил из офсайда. Ну, и венец усилий — автогол 39-летнего Альбиоля, не подстроившегося под прострел Асано.

Вне сомнений, в равных составах "Мальорка" на своем поле продолжила бы давление, но Лато в безобидной ситуации ногой врезал в голову Пино, и этим перечеркнул все.

"Вильярреал" в игре 11 на 10 забрал мяч, часто обострял и в добавленное время достиг своего — Баэна разрезал оборону пасом на Пино, а тот прострелил на Айосе.

В таблице после победы у "Желтой субмарины" 11 очков, у "Мальорки" - 5.

5-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Альбиоль, 57 (автогол) — Логан Кошта, 27, Айосе Перес, 90+4

"Мальорка": Грейф — Антонио Санчес (Копете, 81), Вальент, Раильо, Лато — Морланес (Мохика, 72), Саму Кошта — Асано (Дардер, 63), Дани Родригес (Наварро, 62), Доменек (Валери, 46) — Мурики

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Кардона (Бернат, 86) — Ахомаш (Пино, 63), Комесанья (Терратс, 85), Парехо (Пепе, 74), Баэна — Айосе Перес, Барри

Предупреждения: Саму Кошта, 25, Вальент, 37, Валери, 90+4 — Кардона, 33, Барри, 47, Комесанья, 83

Удаление: Лато, 69

"Попугаи" добыли вторую победу и поднимаются со дна таблицы.

Красивый футбол на встречных курсах увидели зрители.

Пуадо открыл счет с прострела Техеро, и на него быстро ответил со второго этажа Томас Конечни.

Дальше снова забил Пуадо, причем дважды — сперва ему еще раз с правого фланга ассистировал Техеро, а затем Чеддира заработал для капитана пенальти. Есть первый хет-трик Хави в элите!

Javi Puado (26) gets his brace with a header to give Espanyol the 2-1 lead at home against Deportivo Alaves. ⚽⚽????????



Alvaro Tejero (28) gets his second assist in this match thanks to another cross. ????????????????pic.twitter.com/nqK6DglsVz