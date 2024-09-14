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Пятый травмированный хав: Реал Мадрид сделал вынужденную замену на 24-й минуте
Очередное пополнение в лазарете
Morocco football news
В 5-м туре Ла Лиги "королевский клуб" посетил Сан-Себастьян на матч против местного "Сосьедада". Уже на экваторе первого тайма Карло Анчелотти пришлось выпускать из скамейки запасных Родриго.
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Браим Диас не смог продолжить матч из-за травмы. Это уже пятый травмированный хав в составе "сливочных" после Джуда Беллингема, Эдуардо Камавинги, Орельена Чуамени и Дани Себальоса.
Также восстанавливается после повреждения Давид Алаба, поэтому в первой команде "лос бланкос" уже отсутствует 6 футболистов.
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