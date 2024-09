Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. У басков — три каркаса, у Сливочных — два пенальти

"Реал" даже без травмированных Джуда, Камавинги, Чуамени и Себальоса победил в Сан-Себастьяне.

Баски плохо начали сезон, но сегодня стартовали очень интенсивно, не позволяли Мадриду даже голову поднять и поискать варианты впереди. Ставка проста — перехватывать мячи высоко и немедленно пробивать по воротам, ведь в позиционном нападении "Ла Реалу" ловить было нечего.

И знаете, что? Это работало! Да, Мбаппе дважды вываливался на ворота, когда у басков не срабатывал прессинг. Да, у "Реала" был удар Рюдигера после подачи (браво, Ремиро!), но баски-то создали еще больше.

1 - Real Madrid faced 8 shots in the first 45 minutes against Real Sociedad, more than in any other first half in all competitions this season. Besides, only against Real Betis (13) have they attempted more shots in a first half than today at the Reale Arena (10). Excitement. pic.twitter.com/vAMOqLQJgG