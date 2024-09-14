Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. У басков — три каркаса, у Сливочных — два пенальти

"Реал" даже без травмированных Джуда, Камавинги, Чуамени и Себальоса победил в Сан-Себастьяне.

Баски плохо начали сезон, но сегодня стартовали очень интенсивно, не позволяли Мадриду даже голову поднять и поискать варианты впереди. Ставка проста — перехватывать мячи высоко и немедленно пробивать по воротам, ведь в позиционном нападении "Ла Реалу" ловить было нечего.

И знаете, что? Это работало! Да, Мбаппе дважды вываливался на ворота, когда у басков не срабатывал прессинг. Да, у "Реала" был удар Рюдигера после подачи (браво, Ремиро!), но баски-то создали еще больше.

1 - Real Madrid faced 8 shots in the first 45 minutes against Real Sociedad, more than in any other first half in all competitions this season. Besides, only against Real Betis (13) have they attempted more shots in a first half than today at the Reale Arena (10). Excitement. pic.twitter.com/vAMOqLQJgG — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2024

Лука Сучич — новый центрхав "Ла Реала" - попал сперва в перекладину, а затем в штангу к 47-й минуте. Еще один "каркас" на счету Шеральдо Бекера — он создал себе идеальный шанс, но плохо ударил по мячу.

Еще моменты имели Кубо, Серхио Гомес, тот же Бекер, но всякий раз мимо. Симптоматично для "Сосьедада" - у него только 3 гола в стартовых 5 турах. Проблема отсутствия бомбардира стоит остро, как никогда.

А что "Реал"? Он не нервничал, продолжал играть, как умеет, и на 57-й минуте пушечный удар Арды Гюлера рефлективно отбил рукой Гомес. Это очевидный пенальти, и Винисиус с точки не подвел — 0:1.

Более того, он еще и второй 11-метровый заработал спустя 15 минут, спровоцировав на фол Арамбуру. На сей раз, пробивал уже Мбаппе — и снова точно .

1 - Two different Real Madrid players (Vinícius Júnior and Kylian Mbappé) have scored two penalty goals in the same LaLiga game for the first time since Karim Benzema and Sergio Ramos did it against Eibar in November 2019. Distribution. pic.twitter.com/wXGK2VApjZ — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2024

Вы спросите, а где голы с игры? Ну, есть и у Мадрида такая проблема. Он сконцентрирован, мастеровит, но немного тяжеловат. Вдобавок травму получил Браим, а Родриго выпал из игры — это тоже не помогало.

Есть куда прогрессировать команде Анчелотти, это ясно, но делать это приятнее под аккомпанемент побед, как сегодня. В таблице у Мадрида 11 очков, это 2-е место. У "Реала Сосьедад" - 4 балла, он возле зоны вылета.

5-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Винисиус, 58 (с пенальти). Мбаппе, 75 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер (Пачеко, 75), Хави Лопес (Муньос, 78)— Субименди, Сучич (Турьентес, 75) — Бекер (Барренечеа, 63), Кубо, Серхио Гомес — Садик (Оскарссон, 63)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Модрич — Браим Диас (Родриго, 25), Гюлер (Васкес, 78), Винисиус — Мбаппе (Эндрик, 90)

Предупреждения: Садик, 17, Арамбуру, 28, Пачеко, 82, Барренечеа, 83 — Модрич, 79