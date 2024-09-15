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Карло Анчелотти: Мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку Сосьедад играл очень хорошо

Испания

Похвалил соперников

Карло Анчелотти: Мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку Сосьедад играл очень хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 5-м туре Примеры мадридский "Реал" сыграл против "Сосьедада". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 2:0. Оба гола "Реал Мадрид" забил с пенальти.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру:

"Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку "Сосьедад" играл очень хорошо.

В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют.

Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра".

Напомним, после 5-го тура мадридский "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, имея 11 баллов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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