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Карло Анчелотти: Мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку Сосьедад играл очень хорошо
Похвалил соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре Примеры мадридский "Реал" сыграл против "Сосьедада". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 2:0. Оба гола "Реал Мадрид" забил с пенальти.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру:
"Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку "Сосьедад" играл очень хорошо.
В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют.
Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра".
Напомним, после 5-го тура мадридский "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, имея 11 баллов.
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