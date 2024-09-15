Карло Анчелотти: Мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку Сосьедад играл очень хорошо

В 5-м туре Примеры мадридский "Реал" сыграл против "Сосьедада". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 2:0. Оба гола "Реал Мадрид" забил с пенальти.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру:

"Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку "Сосьедад" играл очень хорошо.

В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю. Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока. Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют.

Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра".