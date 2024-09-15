Жирона – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Ожидаемо неровный старт сезона от "Жироны" после продажи целого ряда основных исполнителей с прошлого сезона. Зато их соперники, каталонская "Барселона", выдали старт мечты, в котором выиграли все 4 матча на старте чемпионата, особенно выделяется разгром "Вальядолида" (7:0).

Сможет ли Цыганков и компания остановить машину Ганси Флика, которая пока что несется с невероятной силой?

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football



Примера. 5 тур.

15 сентября. 17:15. Жирона. "Монтильиви"

Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Жирона" — "Барселона" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.