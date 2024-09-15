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Флик - о матче с Жироной: это матч высшего уровня, уровня Лиги чемпионов

Испания

Матч начнется в 17:15

Флик - о матче с Жироной: это матч высшего уровня, уровня Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 5-го тура Ла Лиги пройдет матч "Жирона" – "Барселона".

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о том, как команда подходит к игре.

"Как я всегда говорю, мы выиграли четыре матча подряд и нужно продолжать в том же духе. Я знаю, что будет сложно, потому что "Жирона" действительно хорошая команда.

В прошлом сезоне я много смотрел на игры "Жироны", и меня поразило то, что делал тренер и как реагировали игроки. Но мы знаем, как играть, и я уверен, что игроки покажут нужный уровень.

Это матч высшего уровня, уровня Лиги чемпионов, и мы играем на выезде. Но мы уверены в себе, потому что у нас есть качество. Нужно выложиться полностью. Важно, чтобы все наши игроки показали лучший результат", — сказал Флик.

Напомним, в прошлом сезоне "Жирона" одержала две победы над "Барселоной" с одинаковым счетом - 4:2.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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