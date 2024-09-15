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Тридцать две игры без проигрыша. Анчелотти установил очередной рекорд

Испания

Побил собственный рекорд

Тридцать две игры без проигрыша. Анчелотти установил очередной рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера мадридский "Реал" обыграл "Сосьедад" со счетом 2:0. Эта победа стала 32-й подряд без поражений.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел 32 матча без поражений. Последним поражением для Анчелотти стал матч в январе этого года против мадридского "Атлетико", когда "сливочные" уступили со счетом 4:2.

Добавим, что 65-летний специалист побил свой рекорд. В сезоне 2013/14 мадридский "Реал" не проигрывал 31 матч подряд.

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Источник:
Pedro Martin
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
15.09.2024 в 12:22
А может судьи?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
15.09.2024 в 12:22
А может судьи?
Ответить
0
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