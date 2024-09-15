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Тридцать две игры без проигрыша. Анчелотти установил очередной рекорд
Побил собственный рекорд
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Вчера мадридский "Реал" обыграл "Сосьедад" со счетом 2:0. Эта победа стала 32-й подряд без поражений.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел 32 матча без поражений. Последним поражением для Анчелотти стал матч в январе этого года против мадридского "Атлетико", когда "сливочные" уступили со счетом 4:2.
Final Real-Madrid 0-2.— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 14, 2024
El Madrid llega a los 32 partidos oficiales seguidos sin perder.
Batida la mejor racha del Madrid de Ancelotti:
31 partidos sin perder en 2013-14
Primera vez que Ancelotti enlaza 32 partidos sin perder como entrenador.
Добавим, что 65-летний специалист побил свой рекорд. В сезоне 2013/14 мадридский "Реал" не проигрывал 31 матч подряд.
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