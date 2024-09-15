Легендарный арбитр Гонсалес прокомментировал пенальти в пользу Реала в матче против Сосьедада

Легендарный испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение судьи в матче 5-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад", 2:0.

Напомним, игроки мадридского "Реала" забили два гола, один из них с пенальти. Первый гол оформил Винисиус Жуниор на 58-й минуте матча, а второй гол забил Килиан Мбаппе на 75-й минуте.

Второй пенальти был назначен за наступление Хона Арамбуру на ногу Винисиусу Жуниору после того, как бразилец отдал пас. Арбитр игры Хуан Мартинес Мунуэра перед назначением пенальти пересмотрел видео повтор эпизода и назначил 11-метровый удар.

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал этот эпизод так: