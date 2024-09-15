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Легендарный арбитр Гонсалес прокомментировал пенальти в пользу Реала в матче против Сосьедада
Второй пенальти вызывает подозрения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Легендарный испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение судьи в матче 5-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад", 2:0.
Напомним, игроки мадридского "Реала" забили два гола, один из них с пенальти. Первый гол оформил Винисиус Жуниор на 58-й минуте матча, а второй гол забил Килиан Мбаппе на 75-й минуте.
Второй пенальти был назначен за наступление Хона Арамбуру на ногу Винисиусу Жуниору после того, как бразилец отдал пас. Арбитр игры Хуан Мартинес Мунуэра перед назначением пенальти пересмотрел видео повтор эпизода и назначил 11-метровый удар.
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал этот эпизод так:
"Судьи считают, что Винисиус мог бы продолжить игру, бороться за мяч, если бы Арамбуру не наступил ему на ногу. Окей, но в этом эпизоде могли произойти две вещи - фол по неосторожности, и тогда ВАР не вмешался бы. Вторая возможность - безрассудная игра, в этом случае, кроме пенальти, Арамбуру должны были показать вторую желтую карточку. Учитывая то, как решили эпизод, они считают, что это не окончательный пенальти, потому что Винисиус мог продолжать бороться за мяч. На мой взгляд, если за это наступление после проверки ВАР был назначен пенальти, то не хватало желтой карточки".
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