Примера. Жирона — Барселона 1:4. Пугающе сильная Блауграна

"Барселона" на старте сезона просто не замечает никого. После 7:0 с "Вальядолидом" команда Ганси Флика разбила и "Жирону" на ее поле.

Победа вышла зрелищной, но также и легкой. Никакой конкуренции на поле не было.

Уже со старта "Барса" захватила инициативу, и хотя первый натиск хозяевам удалось отбить, на 30-й минуте Ямаль все же открыл счет — помог ему в этом неудачный дриблинг возле своих ворот Давида Лопеса.

Еще 7 минут — и счет уже 0:2: теперь Ямаль со средней расстрелял ворота после углового и неудачного выноса жиронцев.

1 - At 17 years and 64 days old, Barcelona's Lamine Yamal ???????? has scored his first brace away from home for @FCBarcelona, his second overall after scoring it last February against Granada also in @LaLigaEN . Pairs.#Barcelona ????❤#GironaBarça #Yamal pic.twitter.com/N9StbD9Im9