Примера. Первые голы Альвареса и Галлахера за Атлетико, три ассиста Уильямса за Бильбао

Легкая победа "Матрасников", а катастрофичный старт "Валенсии" продолжается.

Мало того, что "Лос Чес" без побед, так еще и их лидеры Дуро, Гайя, Алмейда травмированы, а Рафа Мир взят под стражу из-за обвинений в изнасиловании.

Как играть в таких условиях? Ответ "Валенсии" сегодня — никак. Она не играла футбол, не создавала моментов и ни разу не пробила в створ ворот.

"Атлетико", в свою очередь, уже к 30-й минуте мог забить 3-4 раза, но Серлот немного комично упускал очень удобные шансы; также не забивали Гризманн и Лино — Мамардашвили в воротах делал все, что мог.

13 - Antoine Griezmann has scored 13 goals against Valencia in all competitions, only against Athletic Club (14) has he scored more goals in his professional career. Collection. pic.twitter.com/eCPp7bLVZk