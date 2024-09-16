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Мичел: Наш план не сработал. Мы далеки от Барсы, я далек от лучших тренеров
Наставник Жироны был самокритичен
Football Espana
Тренер "бело-красных" на пресс-конференции признал существенное преимущество соперника.
“Мы были далеки от того, чтобы нанести вред “Барселоне”. Наш план игры не сработал, и мы не нашли, где мы могли бы нанести им вред в прессинге, который они наносили. Они значительно преобладали, мы не всё делали правильно, но я не могу сказать ничего плохого о своей команде”.
“Я волнуюсь, потому что команда не чувствовала себя хорошо, и мне больно. Мы далеки от "Барсы", я далек от лучших тренеров, и мы должны работать гораздо больше", – заявил тренер.
"Жирона" набрала 7 очков в пяти турах.
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