Мичел: Наш план не сработал. Мы далеки от Барсы, я далек от лучших тренеров

Тренер "бело-красных" на пресс-конференции признал существенное преимущество соперника.

“Мы были далеки от того, чтобы нанести вред “Барселоне”. Наш план игры не сработал, и мы не нашли, где мы могли бы нанести им вред в прессинге, который они наносили. Они значительно преобладали, мы не всё делали правильно, но я не могу сказать ничего плохого о своей команде”.