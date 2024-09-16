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Симеоне о победе над Валенсией: Нам удалось хорошо настроиться, особенно в первом тайме
Эль Чоло также отметил игру Галлахера и Альвареса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" вчера уверенно переиграл "Валенсию" со счетом 3:0. В составе "матрасников" смогли отличиться новички команды Коннор Галлахер и Хулиан Альварес. На послематчевой пресс-конференции Диего Симеоне похвалил игру англичанина и аргентинца, а также подчеркнул, что его подопечным удалось реализовать план на игру.
"Он [Галлахер] трудолюбивый игрок, качественный, с хорошим завершением на второй линии, который не прекращает выкладываться по максимуму на каждом мяче, который он играет. Он пришел сюда с большим энтузиазмом, нам нужен такой тип игрока в полузащите, потому что он делает нас лучше. Нам удалось хорошо настроиться, особенно в первом тайме. Мы контролировали игру, переведя ее туда, куда хотели, взяв игру под свой контроль, и оттуда появились голевые моменты. Это было похоже на игру с "Эспаньолом", но гол пришел. [О Хулиане Альваресе] То, как его партнеры по команде праздновали этот гол, и то, как о нем кричали на стадионе, говорит о том, насколько он был важен. Мы все хотели, чтобы он забил, и надеемся, что это будет один из многих его голов. Каждый, кто выходит со скамейки запасных, реагирует очень хорошо и это дает нам возможность конкурировать. Мы можем выпускать игроков со скамейки запасных, чтобы они, выйдя на поле, показали на что они способны, как это было в Бильбао или против "Жироны". Мы работаем как одна команда", - цитирует Диего Симеоне Marca.
Добавим, что после пяти туров "Атлетико" занимает второе место, имея в своем активе 11 очков. Следующий свой поединок подопечные Эль Чоло сыграют 19 сентября дома против "РБ Лейпциг" в рамках первого тура Лиги чемпионов.
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