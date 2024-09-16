Впервые со времен Фабрегаса. Новичок Барселоны отметился выдающимся достижением

Вчера подопечные Ханси Флика разгромили на выезде "Жирону" со счетом 1:4. Одним из авторов забитых мячей был Дани Ольмо, который уже отличился в третьем поединке подряд за "блаугранас".

Как говорится на официальном сайте "Барселоны", 26-летний полузащитник стал первым игроком, который забил в первых трех матчах Ла Лиги за каталонцев со времен Сеска Фабрегаса в 2011 году. Стоит отметить, что Сеск в том сезоне отмечался всего в первых четырех матчах за "Барсу". Больше него это делал Златан Ибрагимович, который забивал в первых пяти поединках в чемпионате в составе "сине-гранатовых" в 2009 году.

Отметим, что Дани Ольмо рискует пропустить следующий поединок "Барселоны" в Ла Лиге против "Вильярреала" из-за растяжения подколенного сухожилия.