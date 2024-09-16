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Впервые со времен Фабрегаса. Новичок Барселоны отметился выдающимся достижением
Интересное достижение у 26-летнего полузащитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера подопечные Ханси Флика разгромили на выезде "Жирону" со счетом 1:4. Одним из авторов забитых мячей был Дани Ольмо, который уже отличился в третьем поединке подряд за "блаугранас".
Как говорится на официальном сайте "Барселоны", 26-летний полузащитник стал первым игроком, который забил в первых трех матчах Ла Лиги за каталонцев со времен Сеска Фабрегаса в 2011 году. Стоит отметить, что Сеск в том сезоне отмечался всего в первых четырех матчах за "Барсу". Больше него это делал Златан Ибрагимович, который забивал в первых пяти поединках в чемпионате в составе "сине-гранатовых" в 2009 году.
Отметим, что Дани Ольмо рискует пропустить следующий поединок "Барселоны" в Ла Лиге против "Вильярреала" из-за растяжения подколенного сухожилия.
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