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Левадовский провел 100-й матч в составе Барселоны
Поляк записал на свой счет более 80 результативных действий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" уверенно начала свои выступления в Ла Лиге, выиграв все пять поединков чемпионата. Вчера подопечные Ханси Флика переиграли на выезде "Жирону" со счетом 1:4. Для опытного Роберта Левандовского, который записал на свой счет результативную передачу, это был особенный поединок.
Польский нападающий сыграл юбилейный, 100-й матч в составе "Барселоны", в которую он перешел летом 2022 года из "Баварии" за 45 млн евро. В составе каталонцев в течение этого периода 36-летний форвард отметился 63 голами и 18 ассистами. Только Луис Суарес забивал больше в первых 100 матчах за "сине-гранатовых" (88). Всего в составе "Барселоны" поляк выиграл 65 матчей, 14 сыграл вничью и потерпел 21 поражение.
???? Congratulations, Robert! ???? ???? ???? pic.twitter.com/hX6TMbDHlz— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2024
Добавим, что Роберт Левандовский с каталонцами получил два трофея: Суперкубок Испании (2022 г.) и Ла Лигу (2023 г.).
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