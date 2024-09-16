Левандовский провел 100-й матч в составе Барселоны

"Барселона" уверенно начала свои выступления в Ла Лиге, выиграв все пять поединков чемпионата. Вчера подопечные Ханси Флика переиграли на выезде "Жирону" со счетом 1:4. Для опытного Роберта Левандовского, который записал на свой счет результативную передачу, это был особенный поединок.

Польский нападающий сыграл юбилейный, 100-й матч в составе "Барселоны", в которую он перешел летом 2022 года из "Баварии" за 45 млн евро. В составе каталонцев в течение этого периода 36-летний форвард отметился 63 голами и 18 ассистами. Только Луис Суарес забивал больше в первых 100 матчах за "сине-гранатовых" (88). Всего в составе "Барселоны" поляк выиграл 65 матчей, 14 сыграл вничью и потерпел 21 поражение.

Добавим, что Роберт Левандовский с каталонцами получил два трофея: Суперкубок Испании (2022 г.) и Ла Лигу (2023 г.).