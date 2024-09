Официально: Дани Ольмо из-за травмы выбыл минимум на месяц

Дани Ольмо прекрасно начал сезон в новом клубе, отметившись тремя голами в трех матчах за "Барселону". Впрочем, вчера 26-летний полузащитник получил травму в поединке с "Жироной", из-за чего Ханси Флик был вынужден его заменить.

Как говорится на официальном сайте каталонцев, медицинское обследование, проведенное сегодня утром, показало, что игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он будет недоступен в течение 4-5 недель.

