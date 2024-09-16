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Официально: Дани Ольмо из-за травмы выбыл минимум на месяц
Очень неприятная потеря для каталонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дани Ольмо прекрасно начал сезон в новом клубе, отметившись тремя голами в трех матчах за "Барселону". Впрочем, вчера 26-летний полузащитник получил травму в поединке с "Жироной", из-за чего Ханси Флик был вынужден его заменить.
Как говорится на официальном сайте каталонцев, медицинское обследование, проведенное сегодня утром, показало, что игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он будет недоступен в течение 4-5 недель.
Tests conducted this morning on Dani Olmo have revealed that he has injured his right hamstring. He is expected to be unavailable for about 4 to 5 weeks. pic.twitter.com/8XB1Qa4RE3— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2024
Таким образом, Дани Ольмо как минимум два поединка "Барселоны" в Лиге чемпионов против "Монако" и "Янг Бойз", а также четыре матча в Ла Лиге с "Вильярреалом", "Хетафе", "Осасуной" и "Алавесом".
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