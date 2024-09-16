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Официально: Дани Ольмо из-за травмы выбыл минимум на месяц

Испания

Очень неприятная потеря для каталонцев

Официально: Дани Ольмо из-за травмы выбыл минимум на месяц

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дани Ольмо прекрасно начал сезон в новом клубе, отметившись тремя голами в трех матчах за "Барселону". Впрочем, вчера 26-летний полузащитник получил травму в поединке с "Жироной", из-за чего Ханси Флик был вынужден его заменить.

Как говорится на официальном сайте каталонцев, медицинское обследование, проведенное сегодня утром, показало, что игрок получил повреждение правого подколенного сухожилия. Ожидается, что он будет недоступен в течение 4-5 недель.

Таким образом, Дани Ольмо как минимум два поединка "Барселоны" в Лиге чемпионов против "Монако" и "Янг Бойз", а также четыре матча в Ла Лиге с "Вильярреалом", "Хетафе", "Осасуной" и "Алавесом".

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Барселона травма Дани Ольмо
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2024 в 14:37
очередное стекло за 60 лямов купили:)))
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
16.09.2024 в 14:37
очередное стекло за 60 лямов купили:)))
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0
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avatar
Вarcelinius
16.09.2024 в 13:29
Блъ, это какой-то пздц нах...
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