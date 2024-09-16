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Карвахаль признался, когда планирует покинуть Реал

Испания
Обновлено

Я хочу остаться в Мадриде как можно дольше (с)

Карвахаль признался, когда планирует покинуть Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем в итальянском клубе.

"Новый контракт с "Реалом"? Все решает клуб. Я приму любое решение. Без проблем. Я хочу остаться в Мадриде как можно дольше, но в тот день, когда я пойму, что недотягиваю до уровня "Реала", я уйду".

32-летний Карвахаль - воспитанник "Реала". За основную команду испанского клуба футболист сыграл 422 матча.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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