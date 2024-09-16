Карвахаль признался, когда планирует покинуть Реал

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о своем будущем в итальянском клубе.

"Новый контракт с "Реалом"? Все решает клуб. Я приму любое решение. Без проблем. Я хочу остаться в Мадриде как можно дольше, но в тот день, когда я пойму, что недотягиваю до уровня "Реала", я уйду".