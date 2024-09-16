Анчелотти: То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", возмущен расистским поведением болельщиков в адрес своего игрока Винисиуса Жуниора.

"То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо", - подчеркнул Анчелотти. "Свист и много оскорблений даже во время разминки, это ненормально. Они не должны уделять много внимания Вини, а обращать больше внимания на то, что происходит на стадионах".