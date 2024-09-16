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Анчелотти: То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо
Карло выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", возмущен расистским поведением болельщиков в адрес своего игрока Винисиуса Жуниора.
"То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо", - подчеркнул Анчелотти. "Свист и много оскорблений даже во время разминки, это ненормально. Они не должны уделять много внимания Вини, а обращать больше внимания на то, что происходит на стадионах".
Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 17 сентября. Команда сыграет против "Штутгарта" в рамках первого тура Лиги чемпионов.
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