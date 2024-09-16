  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо

Испания

Карло выступил на пресс-конференции

Анчелотти: То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", возмущен расистским поведением болельщиков в адрес своего игрока Винисиуса Жуниора.

"То, что происходит с Винисиусом каждый год - это недопустимо", - подчеркнул Анчелотти. "Свист и много оскорблений даже во время разминки, это ненормально. Они не должны уделять много внимания Вини, а обращать больше внимания на то, что происходит на стадионах".

Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 17 сентября. Команда сыграет против "Штутгарта" в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Читайте такжеАнчелотти: Я разозлился на Беллингема
По теме
yellow-arrow
Карвахаль признался, когда планирует покинуть Реал
yellow-arrow
Официально: Дани Ольмо из-за травмы выбыл минимум на месяц
yellow-arrow
Левандовский провел 100-й матч в составе Барселоны
Винисиус Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости