Гарсия снова в фокусе Жироны: испанцы хотят вернуть игрока

Эрик Гарсия, центральный защитник "Барселоны", может снова оказаться в "Жироне".

Зимнее трансферное окно уже не за горами, и "Жирона" планирует приобрести Гарсию, который в "Барселоне" не имеет постоянной игровой практики. Пока неизвестно, планирует ли испанский клуб отпустить Эрика.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Гарсия выступал за "Жирону" на правах аренды.