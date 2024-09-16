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Гарсия снова в фокусе Жироны: испанцы хотят вернуть игрока

Испания

Эрик может снова оказаться в Жироне

Гарсия снова в фокусе Жироны: испанцы хотят вернуть игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик Гарсия, центральный защитник "Барселоны", может снова оказаться в "Жироне".

Зимнее трансферное окно уже не за горами, и "Жирона" планирует приобрести Гарсию, который в "Барселоне" не имеет постоянной игровой практики. Пока неизвестно, планирует ли испанский клуб отпустить Эрика.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Гарсия выступал за "Жирону" на правах аренды.

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Источник:
fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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