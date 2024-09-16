Примера. Райо Вальекано — Осасуна 3:1. Забивали только шедевры

"Райо Вальекано" слабо стартовал, но сумел перевернуть игру заменами, добыв вторую победу в сезоне.

Главный хайлайт первого тайма — удар Рауля Гарсии издали под перекладину. Определенно лучший его гол в карьере, ранее воспитанник "Бетиса" подобного не исполнял.

Но что "Райо"? Он много владел мячом до перерыва, однако настоящую опасность начал создавать после перерыва, когда внезапно ускорился с мячом в финальной трети.

То ли Памплона расслабилась, то ли Иньиго Перес в раздевалке накрутил — сложно сказать, но уже на 50-й минуте Абдул Мумин забил ВОТ ЭТО.

Unbelievable strike by ????????Abdul Mumin



pic.twitter.com/mlSIAWPZIx — Andrews Sefa ⚽️ (@Sefaa_b) September 16, 2024

Фееричный мяч поднял дух "Молний", и в следующие 10-20 минут они неоднократно угрожали воротам. Камельо и Паласон не забили, их попытки отбил Эррера, а вот правый бек Рациу в касание пробил как надо — точно под штангу.

Ну, и последний гол Унаи Лопеса в контратаке - кажется, после увиденного он не рассматривал других вариантов, кроме дальнего удара.

В таблице после победы "Райо" у команд стало по 7 очков. При этом "Осасуна" все свои баллы набрала дома, тревожный симптом.

5-й тур Примеры. Мадрид. “Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Осасуна" - 3:1

Голы: Мумин, 50, Рациу, 66, Унаи Лопес, 90+5 — Рауль Гарсия, 27

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия — Валентин, Гумбау — Эмбарба (Паласон, 57), Трехо (де Фрутос, 57), Альваро Гарсия (Хамес Родригес, 87) — Камельо (Гвардиола, 87)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Пенья, 76), Торро, Орос (Ибаньес, 66) — Рубен Гарсия (Арнаис, 76), Рауль Гарсия (Будимир, 66), Сарагоса (Мой Гомес, 84)

Предупреждения: Камельо, 59, Мумин, 78, Унаи Лопес, 88 — Сарагоса, 19, Монкайола, 42