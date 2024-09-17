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Реал Мадрид — Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Испания

"Реал Мадрид" — "Штутгарт": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Реал Мадрид — Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images

UA-Футбол
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Действующий победитель ЛЧ "Реал" начнет новый розыгрыш матчем против второй команды Германии прошлого сезона - "Штутгарта".

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Это будет поединок двух клубов с совершенно разными амбициями. Если "Сливочные" начинают каждую ЛЧ с целью ее выиграть и в 6 из 10 последних случаев добивались успеха, то швабы не играли в турнире с 2010 года.

Макс Миттельштадт, Крис Фюрих, Денис Ундав — лидеры "Штутгарта", и они вызываются в сборную Германии, но, конечно, с именами "Реала" они не потягаются. Все, что остается — это уповать на дисциплину, порядок.

Смогут ли немцы этим удивить суперзвездную команду Карло Анчелотти — увидим во вторник, 17 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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