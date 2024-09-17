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Барселона презентовала третью форму на сезон
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
17 сентября "Барселона" презентовала свою третью форму на сезон.
На этот раз комплект от Nike испанской команды выполнен в нетрадиционном для клуба цвете - светло-зеленом.
???????????????? ???? ¡Te presentamos la nueva tercera equipación! pic.twitter.com/fpDTOFod16— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2024
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MAGA KING
17.09.2024 в 16:33
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