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Вирт: Куртуа еще 3-5 лет будет играть на хорошем уровне
Тибо сейчас 32
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Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказался относительно возможной продолжительности карьеры 32-летнего бельгийского голкипера мадридского "
"Это хороший возраст для вратаря. Вы же помните, во сколько заканчивал играть Буффон? Поэтому и Куртуа может рассчитывать, что 3-4-5 лет будет играть на хорошем уровне.
Но здесь еще вопрос, как будет со здоровьем? В прошлом сезоне он получил тяжелую травму и выбыл почти на всю кампанию, лечился. От этого многое зависит", - сказал Вирт.
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