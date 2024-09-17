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Плохие новости для Барселоны. Лопес снова получил травму

Испания

Срок восстановления игрока от травмы пока неизвестен

Плохие новости для Барселоны. Лопес снова получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес вернулся к тренировкам с группой после того, как восстановился после травмы прямой мышцы левого бедра.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболист снова получил повреждение, на этот раз правой ноги.

Ожидается, что Лопес вернется в состав команды через несколько недель.

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Барселона Фермин Лопес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2024 в 17:59
Жаль, конечно. Пожелаю Фермину скорейшего выздоровления. Но, как говорят, нет худа без добра. Так сложились обстоятельства, что в последние годы "Барселоне" приходится рассчитывать на игроков своей академии и они не то, что не подводят, они реально наводят шороху в Лиге. На зависть Пересу в том числе. Поэтому, руководство Барсы снова обратит свой взор на подрастающее поколение, если надо в детские ясли заглянут. Выковыряют оттуда очередной талант и, как говорится "отряд не заметил потери бойца".
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2024 в 17:59
Жаль, конечно. Пожелаю Фермину скорейшего выздоровления. Но, как говорят, нет худа без добра. Так сложились обстоятельства, что в последние годы "Барселоне" приходится рассчитывать на игроков своей академии и они не то, что не подводят, они реально наводят шороху в Лиге. На зависть Пересу в том числе. Поэтому, руководство Барсы снова обратит свой взор на подрастающее поколение, если надо в детские ясли заглянут. Выковыряют оттуда очередной талант и, как говорится "отряд не заметил потери бойца".
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 18:32
Жаль, конечно. Пожелаю Фермину скорейшего выздоровления. Но, как говорят, нет худа без добра. Так сложились обстоятельства, что в последние годы "Барселоне" приходится рассчитывать на игроков своей академии и они не то, что не подводят, они реально наводят шороху в Лиге. На зависть Пересу в том числе. Поэтому, руководство Барсы снова обратит свой взор на подрастающее поколение, если надо в детские ясли заглянут. Выковыряют оттуда очередной талант и, как говорится "отряд не заметил потери бойца". А потом я проснулся !
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