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Плохие новости для Барселоны. Лопес снова получил травму
Срок восстановления игрока от травмы пока неизвестен
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес вернулся к тренировкам с группой после того, как восстановился после травмы прямой мышцы левого бедра.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболист снова получил повреждение, на этот раз правой ноги.
Ожидается, что Лопес вернется в состав команды через несколько недель.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2024 в 17:59
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