Плохие новости для Барселоны. Лопес снова получил травму

Центральный полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес вернулся к тренировкам с группой после того, как восстановился после травмы прямой мышцы левого бедра.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, футболист снова получил повреждение, на этот раз правой ноги.

Ожидается, что Лопес вернется в состав команды через несколько недель.