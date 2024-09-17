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Мадридский Реал вводит новые правила для игроков после череды скандалов
Новое правило
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
В связи с последними событиями "Реал Мадрид" решил ввести новое правило для своих игроков, в частности, относительно общения футболистов с прессой.
Отныне все разговоры игроков с журналистами должны быть согласованы с клубом.
Такое решение было принято с целью избежать неожиданных скандалов и контролировать информационный шум вокруг команды.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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