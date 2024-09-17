Мадридский Реал вводит новые правила для игроков после череды скандалов

В связи с последними событиями "Реал Мадрид" решил ввести новое правило для своих игроков, в частности, относительно общения футболистов с прессой.

Отныне все разговоры игроков с журналистами должны быть согласованы с клубом.

Такое решение было принято с целью избежать неожиданных скандалов и контролировать информационный шум вокруг команды.