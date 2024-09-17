Примера. Мальорка — Реал Сосьедад 1:0. Баски катятся вниз

"Мальорка" на своем поле заслуженно одолела более статусный "Реал Сосьедад".

Единственный гол в матче забил с пенальти усатый любимец местной публики Абдон Пратс — 11-метровый для него "привез" Барренечеа, сыграв рукой.

Помимо этого у "Мальорки" можно вспомнить 2-3 отменных шанса Ларина, удары Раильо и Мурики, отличный момент Дардера, чью попытку потащил Ремиро.

В то же время "Сосьедад" мог забить глобально лишь на старте, когда Лео Роман сперва ошибся с выходом, но потом все же отбил попытку Барренечеа в контратаке.

Все, больше баски не создали ничего. И это не спишешь на ротацию, ведь и "Мальорка" играла полуторным составом, предоставив отдых среди прочих эмблематичному Мурики и самому яркому из летних новичков Асано.

В таблице после победы у "Киновари" стало 8 очков, это место в середине таблицы. У "Ла Реала" - 4 балла, и по меркам Сан-Себастьяна это уже повод бить набат.

7-й тур Примеры. Пальма. “Сон Моиш”

“Мальорка” - “Реал Сосьедад” - 1:0

Гол: Абдон, 36 (с пенальти)

"Мальорка": Роман — Антонио Санчес, Раильо, Копете, Мохика — Саму Кошта (Валери, 88), Маскарель — Наварро (Дани Родригес, 70), Абдон (Мурики, 63), Дардер (Морланес, 88) — Ларин (Асано, 63)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо (Одриосола, 60), Субельдия, Агер, Муньос — Субименди — Серхио Гомес (Кубо, 46), Турьентес (Марин, 61), Сучич, Барренечеа (Бекер, 78) — Оярсабаль (Оскарссон, 60)

Предупреждения: Абдон, 60 — Турьентес, 54