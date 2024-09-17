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Примера. Мальорка — Реал Сосьедад 1:0. Баски катятся вниз
Справедливый триумф "Киновари"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Мальорка" на своем поле заслуженно одолела более статусный "Реал Сосьедад".
Единственный гол в матче забил с пенальти усатый любимец местной публики Абдон Пратс — 11-метровый для него "привез" Барренечеа, сыграв рукой.
Помимо этого у "Мальорки" можно вспомнить 2-3 отменных шанса Ларина, удары Раильо и Мурики, отличный момент Дардера, чью попытку потащил Ремиро.
???? ¡@MuriqiVedat busca su gol en el #MallorcaRealSociedad!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/ckos4pZlSL— LALIGA (@LaLiga) September 17, 2024
В то же время "Сосьедад" мог забить глобально лишь на старте, когда Лео Роман сперва ошибся с выходом, но потом все же отбил попытку Барренечеа в контратаке.
Все, больше баски не создали ничего. И это не спишешь на ротацию, ведь и "Мальорка" играла полуторным составом, предоставив отдых среди прочих эмблематичному Мурики и самому яркому из летних новичков Асано.
В таблице после победы у "Киновари" стало 8 очков, это место в середине таблицы. У "Ла Реала" - 4 балла, и по меркам Сан-Себастьяна это уже повод бить набат.
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“Мальорка” - “Реал Сосьедад” - 1:0
Гол: Абдон, 36 (с пенальти)
"Мальорка": Роман — Антонио Санчес, Раильо, Копете, Мохика — Саму Кошта (Валери, 88), Маскарель — Наварро (Дани Родригес, 70), Абдон (Мурики, 63), Дардер (Морланес, 88) — Ларин (Асано, 63)
"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо (Одриосола, 60), Субельдия, Агер, Муньос — Субименди — Серхио Гомес (Кубо, 46), Турьентес (Марин, 61), Сучич, Барренечеа (Бекер, 78) — Оярсабаль (Оскарссон, 60)
Предупреждения: Абдон, 60 — Турьентес, 54
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