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Вингер Барселоны восстановился после травмы и возвращается в состав команды на матч ЛЧ

Испания

Футболист полностью восстановился после травмы

Вингер Барселоны восстановился после травмы и возвращается в состав команды на матч ЛЧ

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати наконец готов снова выйти на поле.

Молодой футболист полностью восстановился после травмы правой ноги и был включен в состав команды на матч Лиги чемпионов против "Монако".

Напомним, что в сезоне 2023/24 футболист выступал за "Брайтон" на правах аренды. Молодой вингер не присоединился к команде в турне по США из-за очередной травмы.

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Лига чемпионов Барселона Ансу Фати
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Комментарии
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Вarcelinius
18.09.2024 в 17:46
Особого восторга это уже, как-то не вызывает, но будем посмотреть.
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1
1
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
18.09.2024 в 17:46
Особого восторга это уже, как-то не вызывает, но будем посмотреть.
Ответить
1
1

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