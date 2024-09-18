Вингер Барселоны восстановился после травмы и возвращается в состав команды на матч ЛЧ

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати наконец готов снова выйти на поле.

Молодой футболист полностью восстановился после травмы правой ноги и был включен в состав команды на матч Лиги чемпионов против "Монако".

Напомним, что в сезоне 2023/24 футболист выступал за "Брайтон" на правах аренды. Молодой вингер не присоединился к команде в турне по США из-за очередной травмы.