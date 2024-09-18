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Анчелотти назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Испания

Главный тренер Реала высоко оценил игру своего голкипера

Анчелотти назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером мира.

"Тибо Куртуа? Ну, он сейчас лучший в мире. Я работал с великолепными вратарями, но сейчас Тибо - лучший, это точно".

Куртуа в текущем сезоне сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил три мяча.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 18:35
Согласен с мистером, Куртуа лучший тренер на планете.
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Комментарии 3
storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 18:35
Согласен с мистером, Куртуа лучший тренер на планете.
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0
0
download1 (huyersk)
18.09.2024 в 18:32
Знов витер ноги об Луніна
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0
0
avatar
Вarcelinius
18.09.2024 в 18:24
Да ну нах. Недавно между ног пропустил. Тер Штеген лучший.
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