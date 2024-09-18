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Анчелотти назвал Куртуа лучшим вратарем мира
Главный тренер Реала высоко оценил игру своего голкипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером мира.
"Тибо Куртуа? Ну, он сейчас лучший в мире. Я работал с великолепными вратарями, но сейчас Тибо - лучший, это точно".
Куртуа в текущем сезоне сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил три мяча.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 18:35
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