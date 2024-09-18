Анчелотти назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", назвал Тибо Куртуа лучшим голкипером мира.

"Тибо Куртуа? Ну, он сейчас лучший в мире. Я работал с великолепными вратарями, но сейчас Тибо - лучший, это точно".

Куртуа в текущем сезоне сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил три мяча.