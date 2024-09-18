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"Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного
Хесус рассказал о состоянии своего здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Севильи" Хесус Навас признался, что может завершить карьеру раньше запланированного срока.
Навас, который намеревался завершить выступления на профессиональном уровне в декабре 2024 года, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Футболист страдает от хронической травмы бедра, которая значительно осложняет его жизнь.
В одном из интервью Навас признался, что с каждым матчем становится все труднее и труднее играть в футбол.
"Надеюсь, я смогу дотянуть до декабря, потому что с каждой игрой становится все тяжелее. Я нахожусь в такой ситуации уже четыре года. Это сложно - когда ты заканчиваешь игру и не можешь ходить два-три дня, и это усложняет жизнь.
Для меня эти шесть месяцев были вызовом. Я хотел быть с командой. Надеюсь, что смогу дотянуть до декабря, потому что каждая игра становится тяжелой. Я так больше не могу, это проблемы со здоровьем", - сказал футболист.
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