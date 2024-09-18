"Я так больше не могу". Навас может завершить карьеру раньше запланированного

Правый защитник "Севильи" Хесус Навас признался, что может завершить карьеру раньше запланированного срока.

Навас, который намеревался завершить выступления на профессиональном уровне в декабре 2024 года, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Футболист страдает от хронической травмы бедра, которая значительно осложняет его жизнь.

В одном из интервью Навас признался, что с каждым матчем становится все труднее и труднее играть в футбол.